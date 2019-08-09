Французы потребовали от России выплат по царским облигациям

Французский депутат Франсис Веркамер заявил, что граждане его страны вкладывались в модернизацию экономики России в XIX веке, однако впоследствии эти долги были аннулированы советской властью, сообщает RT.

В 1867 году царские железнодорожные компании начали выпускать государственные облигации, обеспеченные золотом. Французские инвесторы в течение трех последующих десятилетий вложили в них около 15 млрд франков (53 млрд евро).

В документе, направленном министру по вопросам государственной службы и бюджета Жеральду Дарманену, депутат написал, что даже "через 100 с лишним лет внуки и правнуки разоренных держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег".

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров объяснил, что инвестиции Франции в российские предприятия объяснялись не только экономическими причинами. По его мнению, Париж пошел на сближение с Россией из-за стремления обеспечить себе безопасность перед германской угрозой.

Некоторые вкладчики из Франции получили прибыль, однако в 1918 году возглавлявший советское правительство Владимир Ленин подписал Декрет об аннулировании всех государственных внутренних и внешних займов царского и Временного правительств. Также были выдвинуты встречные претензии с оплатой ущерба, который нанесли республике французские интервенты во время Гражданской войны.

Ленин также подчеркивал, что готов выплатить долги в обмен на заключение мира и признание советской власти другими странами, но Франция такие условия не приняла и продолжила поддерживать белогвардейцев.

В 1997 году Москва и Париж заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами Российской империи, вернув 400 млн долларов. Однако депутат Веркамер утверждает, что выплаты не соответствовали реальным суммам.

В начале 2018 года французы также требовали от России выплат по царским долгам. Государственный долг не имеет срока давности, заявил радиостанции RFI один из претендентов на получение выплат.