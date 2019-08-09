Французы потребовали от России выплат по царским облигациям

Французский депутат Франсис Веркамер заявил, что граждане его страны вкладывались в модернизацию экономики России в XIX веке, однако впоследствии эти долги были аннулированы советской властью, сообщает RT.
В 1867 году царские железнодорожные компании начали выпускать государственные облигации, обеспеченные золотом. Французские инвесторы в течение трех последующих десятилетий вложили в них около 15 млрд франков (53 млрд евро).
В документе, направленном министру по вопросам государственной службы и бюджета Жеральду Дарманену, депутат написал, что даже "через 100 с лишним лет внуки и правнуки разоренных держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег".
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров объяснил, что инвестиции Франции в российские предприятия объяснялись не только экономическими причинами. По его мнению, Париж пошел на сближение с Россией из-за стремления обеспечить себе безопасность перед германской угрозой.
Некоторые вкладчики из Франции получили прибыль, однако в 1918 году возглавлявший советское правительство Владимир Ленин подписал Декрет об аннулировании всех государственных внутренних и внешних займов царского и Временного правительств. Также были выдвинуты встречные претензии с оплатой ущерба, который нанесли республике французские интервенты во время Гражданской войны.
Ленин также подчеркивал, что готов выплатить долги в обмен на заключение мира и признание советской власти другими странами, но Франция такие условия не приняла и продолжила поддерживать белогвардейцев.
В 1997 году Москва и Париж заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами Российской империи, вернув 400 млн долларов. Однако депутат Веркамер утверждает, что выплаты не соответствовали реальным суммам.
В начале 2018 года французы также требовали от России выплат по царским долгам. Государственный долг не имеет срока давности, заявил радиостанции RFI один из претендентов на получение выплат.
Комментарии
но Франция такие условия не приняла и продолжила поддерживать белогвардейцев.
Франция, как и другие, поддерживала войска законной российской власти.
А кто заплатит нашим дедам и бабкам, которые отдали свои жизни за освобождение гейропы от фашистов? Об этом лягушатники не думали?
9.08.2019 18:36
- гость -
Им без разницы под кем быть под фашистами, нигерами или геями...