Председатель правительства России Дмитрий Медведев пообещал президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, что Россия продолжит оказывать помощь и поддержку дружественной стране.
"Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом", – цитирует слова Медведева Regnum.
Соответствующее заявление премьер-министр сделал в Бишкеке 9 августа, куда прибыл для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.
Примечательно, что двумя днями ранее Киргизия оказалась в центре политического скандала – после неудавшегося штурма спецназом резиденции экс-главы республики Алмазбек Атамбаев заявил, что ему пытаются "закрыть рот".
8 августа он все-таки добровольно сдался в руки правосудия. Его обвиняют в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконном освобождении лидера преступной группы, а также незаконной трансформации земель и других нарушениях. Атамбаеву грозит пожизненный срок.
При этом сторонники бывшего президента продолжают прибывать в столицу Киргизии, даже после задержания.
Комментарии
Сливаем ушедшего, поддерживаем правящего. А в чем новость?
Медведев пообещал поддержку президенту Киргизии
При аресте?
Ни дна ему, ни покрышки...
Ну, теперь всё окончательно ясно, какой режим управляет Киргизией... И Вовчик им тоже еще долг списал, от души так. Платите, ваньки!
А в чем новость?
в том что рф с ее политикой отсутствия красных черт выдавливают отовсюду...
В Бишкек поехал, это хорошо. И желательно не возвращаться оттуда.
"Мы рассматриваем Китай в качестве главного торгового партнера...Кыргызстан для Китая добрый друг и верный сосед", но "есть противники крепкой дружбы между Кыргызстаном и Китаем, которые пытаются помешать нашим отношениям..."(c)