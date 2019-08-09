Медведев пообещал поддержку президенту Киргизии

Председатель правительства России Дмитрий Медведев пообещал президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, что Россия продолжит оказывать помощь и поддержку дружественной стране.

"Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом", – цитирует слова Медведева Regnum.

Соответствующее заявление премьер-министр сделал в Бишкеке 9 августа, куда прибыл для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Примечательно, что двумя днями ранее Киргизия оказалась в центре политического скандала – после неудавшегося штурма спецназом резиденции экс-главы республики Алмазбек Атамбаев заявил, что ему пытаются "закрыть рот".

8 августа он все-таки добровольно сдался в руки правосудия. Его обвиняют в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконном освобождении лидера преступной группы, а также незаконной трансформации земель и других нарушениях. Атамбаеву грозит пожизненный срок.

При этом сторонники бывшего президента продолжают прибывать в столицу Киргизии, даже после задержания.