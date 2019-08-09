Проект Генерального плана развития Барнаула до 2036 года планируют рассмотреть на сессии городской думы уже в конце августа. К документу, который определит развитие столицы края, много претензий со стороны общественников и архитекторов. "Единая Россия" 8 августа провела круглый стол, на котором депутаты сошлись во мнении, что документ пусть неидеален, но принимать его необходимо. Иначе не будут исполнены майские указы президента, над которыми так трясутся местные чиновники.

Генплан – не приговор

Генплан еще в июне и июле прошел процедуру общественных обсуждений. Было принято около 300 обращений от жителей. Документ не безупречен. Руководитель фракции "Единая Россия" в городской думе Вячеслав Перерядов признал, что недостатков очень много, но дорабатывать недочеты нужно уже после принятия Генплана. Для контроля единоросс предложил создать рабочую группу из представителей различных политических сил, архитекторов, общественников. При необходимости такая группа будет вносить поправки в действующий Генеральный план. Группу предложили возглавить бывшему главному архитектору краевой столицы Сергею Боженко.

"Нужно не детально изучать Генплан, а мы его глубоко обсудили. Наша позиция, что он не идеален, над ним нужно работать. Наша задача – разработать механизмы, которые в дальнейшем позволят работать над этим важным динамичным документом. Генплан – не приговор, а всего лишь стратегия. Ее нужно наблюдать в динамике, и мы этим готовы заниматься", – отметил Вячеслав Перерядов.

Недостатков много

Эксперты не стали углубляться в детали документа, а лишь слегка касались проблемных точек. Что не так? Депутат Евгений Носенко уверен, что без участия в федеральном проекте дороги в Барнауле будет невозможно самостоятельно привести в порядок. Генплан это прекрасно отражает. Необходимо строить дороги в новых микрорайонах Барнаула, а без железнодорожного тоннеля под вокзалом город будет задыхаться в пробках. На реализацию проекта необходимо несколько миллиардов рублей. Задача очень сложная или невыполнимая.

Начальник комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Петр Аристов затронул тему вечного квартирного вопроса. К 2024 году в городе необходимо построить около 3 миллионов квадратных метров жилья. Такую задачу поставил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а главам регионов – президент Владимир Путин. Это примерно в два раза больше, чем строилось в последние годы. Без нового Генплана таких рекордов Барнаулу не побить, потому что нет свободной земли. Отсутствие документа ставит крест и на строительстве школ и детских садов. К примеру, в связи с устаревшими расчетами в действующем варианте Генплана часть жилых кварталов в Индустриальном районе не могут согласовать проектную документацию школ.

Плохо проработаны в документе и территории для развития промышленности. Не предусмотрены площадки для крупных инвесторов. Депутат Дмитрий Абалымов напомнил, что в последние годы крупный бизнес практически не открывал предприятий в Барнауле. Если такой инвестор найдется – для него необходимо будет оперативно найти землю, а для этого внести правки в Генплан.

Председатель экономического комитета Барнаула Павел Есипенко признался, что инвесторам вообще не могут найти площадку из-за множества ограничений, вызванных старым Генпланом. Как только они будут сняты – Барнаул сможет развиваться и уровень жизни населения начнет расти.

Главное – жизнь человека

Самая острая тема проекта – отсутствие новых зеленых зон в Барнауле, парков и общественных пространств. При этом планируется массовая вырубка уже высаженных деревьев. Так, в бору в нагорной части предусматривается строительство вертолетной площадки и сразу нескольких объектов медицинского кластера, включая поликлинику.

Секретарь Барнаульского отделения партии "Единая Россия" Юрий Еремеев действительно признал этот факт, но для начала предложил заняться спасением уже существующих и заброшенных парков "Юбилейный" и "Изумрудный". Как только удастся возродить эти территории, необходимо будет решать вопросы с новыми зонами отдыха для горожан.

"Это живой документ. Его нужно принимать и понимать, что в случае предложений можно будет доработать. Даже ось Земли смещается каждый год. Генплан, также как, например, Устав города, должен стать документом, который постоянно пересматривается. Будут находиться пути решения той или иной проблемы. Не нужно будет дожидаться окончания действия документа, чтобы улучшить какую-либо сферу жизни горожан", – сказал Юрий Еремеев, напомнив, что у "Единой России" в думе 31 мандат из 40.

Юрий Еремеев отметил, что альтернативного места для вертолетной площадки просто в Барнауле нет. Расчеты проектировщиков показали, что выбранное место является оптимальным и это позволит спасти тысячи жизней. Кроме того, краевой Минздрав готов в полном объеме восполнить потерю бора.

"Важны деревья в Барнауле? Безусловно. Важна спасенная человеческая жизнь? Специалисты говорят, что если бы 5 минут назад человека доставили на вертолете, его жизнь была бы спасена. Человеческая жизнь – важнее всего. Или мы бьемся только за то, чтобы сохранить деревья?" – сказал секретарь Барнаульского отделения партии "Единая Россия".

Проект Генплана будет рассмотрен депутатами гордумы на ближайшей сессии в конце августа. Точная дата еще неизвестна. В 2017-м году проект Генплана развития Барнаула был отправлен на доработку, так как во время общественных слушаний горожане высказались против предложенного места для нового полигона бытовых отходов. Документ в новой редакции должен был исправить все недочеты. Главные детали в проекте – отсутствие нового полигона ТБО и максимальное высвобождение центра города от промышленных, коммунально-складских предприятий для использования их под строительство жилья.