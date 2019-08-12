Фото: @wrightkitchen
Настоящий праздник цвета можно увидеть в работах американского фотографа Британны Райт. В отличие от других фуд-фотографов, Райт делает радужные градиентные композиции, от которых так и веет летом. Автор назвала свой проект "Кухня Райт" (Wright Kitchen), и его поклонников в Instagram уже насчитывается больше 200 тысяч.
Комментарии
Красивые фото, но все же знают, что фуд-фотографы специально подкрашивают и вообще производят кучу манипуляций над едой, чтобы она выглядела аппетитно, плюс в фотошопе дорабатывают и фото получается далеко от реального вида еды
а мороженое к фруктам или овощам относится? ))