Средний возраст рожениц в России продолжает расти на протяжении последних 15 лет, рассказал RT заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин.

По его словам, эта тенденция свойственна не только РФ, но и другим странам. Она связана с изменением образа жизни женщин, которые все чаще отдают предпочтение получению образования и карьере, откладывая рождение первенца.

По данным Росстата, чаще всего первый ребенок появлялся у 26-летних россиянок, второй – у 30-летних, третий – у 31-летних, четвертый – у 33-летних, а пятый – у 34-летних.