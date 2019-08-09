Сотня иркутских сел окутана дымом из-за лесных пожаров

Из-за лесных пожаров в регионе, а также в соседних, дымом окутало северную часть Иркутской области, проинформировали в региональном управлении МЧС России.

В зону задымления попали 102 населенных пункта, расположенных в восьми районах: Братском (2 н.п.), Казачинско-Ленском (5), Катангском (12), Киренском (29), Мамско-Чуйском (5), Нижнеилимском (23), Усть-Илимском (11) и Усть-Кутском (16).

В ведомстве уточнили, что регулярно производится мониторинг воздуха на предмет содержания в нем загрязняющих веществ. По данным на 8 августа, превышения предельно допустимых значений не зафиксировано.

Замеры производятся автоматически на 37 стационарных пунктах, размещенных в различных районах.

С населением проводят разъяснительную работу, объясняя им правила поведения в условиях задымления и профилактику отравления продуктами горения.

Ранее алтайские спасатели отправились тушить самые опасные лесные пожары в Красноярском крае. Аэромобильная группировка была направлена в Богучанский район.

Кроме профессиональных пожарных, в регионе помогают тушить очаги возгорания более четырех тысяч добровольцев.