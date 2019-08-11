Комик Селеста Барбер пародирует гламурные фотографии звезд. И это очень смешно

Фото: @celestebarber

Австралийский комик и актриса Селеста Барбер вот уже несколько лет радует интернет своими пародиями. Все началось в 2015 году, когда Барбер решила провести шуточный эксперимент и посмотреть, как будет выглядеть обычный человек в глянцевом образе.

Проект оказался невероятно популярен и принес актрисе всемирную славу. Среди ее поклонников числятся такие знаменитости, как Робби Уильямс, Эштон Катчер, Джордж Такеи, Синди Кроуфорд, Крис Дженнер и многие другие.