Россиянам по закону запретят походы в кино со своей едой

В кинотеатры перестанут пускать со своей едой и напитками, пишет РБК со ссылкой на соответствующие поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ", которые уже разработали в Минкультуры.

Министерство обратило внимание на то, что в последнее время кинобары теряют до 10% своей выручки, поскольку подобное ограничение отсутствует.

Было предложено закрепить ряд обязанностей за кинотеатрами, среди которых поддержание необходимого уровня безопасности в кинотеатре, организация эвакуации при возникновении ЧС, защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию и так далее.

Однако появился и еще один пункт. Как рассказал изданию гендиректор сети кинотеатров "Премьер Зал" Владимир Петелин, у них появилось право запрещать зрителям проносить на сеансы свои продукты питания. Нельзя будет взять с собой и напитки, алкогольные или прохладительные, если они куплены вне территории кинотеатра.

Стоит отметить, что во многих кинотеатрах и так не разрешают проносить в зал собственную еду. Но на стороне зрителей выступали суды и прокуратура, поскольку действующие правила признавали ущемляющими их права.