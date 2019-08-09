Россиянам по закону запретят походы в кино со своей едой

В кинотеатры перестанут пускать со своей едой и напитками, пишет РБК со ссылкой на соответствующие поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ", которые уже разработали в Минкультуры.
Министерство обратило внимание на то, что в последнее время кинобары теряют до 10% своей выручки, поскольку подобное ограничение отсутствует.
Было предложено закрепить ряд обязанностей за кинотеатрами, среди которых поддержание необходимого уровня безопасности в кинотеатре, организация эвакуации при возникновении ЧС, защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию и так далее.
Однако появился и еще один пункт. Как рассказал изданию гендиректор сети кинотеатров "Премьер Зал" Владимир Петелин, у них появилось право запрещать зрителям проносить на сеансы свои продукты питания. Нельзя будет взять с собой и напитки, алкогольные или прохладительные, если они куплены вне территории кинотеатра.
Стоит отметить, что во многих кинотеатрах и так не разрешают проносить в зал собственную еду. Но на стороне зрителей выступали суды и прокуратура, поскольку действующие правила признавали ущемляющими их права.
Комментарии
как бы не потеряли больше от своей жадности.
надо запретить приходить в одежде, купленной вне кинотеатра
сумки будут проверять или как?
Воспоминание далёкого детства.Сижу в затемнённом зале на сеансе кинотеатра"Россия".И вдруг сидящая впереди меня тётка вытаскивает колбасу и хлеб и начинает жрать.Видимо не успела до третьего звонка.Запах,естесственно,мешает правильному восприятию фильма.Воспитанный на "Денискиных рассказах" В.Драгунского я сдерживаюсь дать ёй по башке её же палкой колбасы.
PS В настоящее время Россия не кинотеатр,а торговый центр.