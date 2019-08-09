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Россиянам по закону запретят походы в кино со своей едой

, ИА "Амител"
Во многих кинотеатрах и сейчас не разрешают проносить в зал собственную еду, но это незаконно
Нельзя будет взять еду и напитки, которые не покупались в кинобаре / Фото: images.squarespace-cdn.com

Нельзя будет взять еду и напитки, которые не покупались в кинобаре / Фото: images.squarespace-cdn.com

В кинотеатры перестанут пускать со своей едой и напитками, пишет РБК со ссылкой на соответствующие поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ", которые уже разработали в Минкультуры.

Министерство обратило внимание на то, что в последнее время кинобары теряют до 10% своей выручки, поскольку подобное ограничение отсутствует.

Было предложено закрепить ряд обязанностей за кинотеатрами, среди которых поддержание необходимого уровня безопасности в кинотеатре, организация эвакуации при возникновении ЧС, защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию и так далее.

Однако появился и еще один пункт. Как рассказал изданию гендиректор сети кинотеатров "Премьер Зал" Владимир Петелин, у них появилось право запрещать зрителям проносить на сеансы свои продукты питания. Нельзя будет взять с собой и напитки, алкогольные или прохладительные, если они куплены вне территории кинотеатра.

Стоит отметить, что во многих кинотеатрах и так не разрешают проносить в зал собственную еду. Но на стороне зрителей выступали суды и прокуратура, поскольку действующие правила признавали ущемляющими их права.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

9.08.2019 19:27
- гость -

как бы не потеряли больше от своей жадности.

0  0
9.08.2019 19:45
Filin

надо запретить приходить в одежде, купленной вне кинотеатра

0  0
9.08.2019 19:53
- гость -

сумки будут проверять или как?

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9.08.2019 19:54
- гость -

Воспоминание далёкого детства.Сижу в затемнённом зале на сеансе кинотеатра"Россия".И вдруг сидящая впереди меня тётка вытаскивает колбасу и хлеб и начинает жрать.Видимо не успела до третьего звонка.Запах,естесственно,мешает правильному восприятию фильма.Воспитанный на "Денискиных рассказах" В.Драгунского я сдерживаюсь дать ёй по башке её же палкой колбасы.
PS В настоящее время Россия не кинотеатр,а торговый центр.

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