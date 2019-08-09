Южные Курилы в составе Японии на олимпийской карте назвали картографической агрессией

Четыре российских острова Южных Курил "вошли в состав" Японии / Фото: tokyo2020.org

Появление Южных Курил на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года – это картографическая агрессия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена комитета Совфеда по международным делам Олега Морозова.

Ранее выяснилось, что четыре российских острова Южных Курил "вошли в состав" Японии, судя по карте, опубликованной на официальном сайте Олимпиады 2020 года. Речь идет о четырех островах – Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи. В разделе маршрута олимпийского огня они входят в состав префектуры Хоккайдо. Япония претендует на эти острова, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

"На мой взгляд, Россия должна официально отреагировать на этот акт картографической агрессии, потребовать соответствующих разъяснений и предложить Японии внести изменения в работу сайта Олимпиады", – заявил Морозов.

По его мнению, такие действия Японии не соответствуют духу и букве Олимпийской хартии.

Поэтому, как уверен сенатор, было бы правильно, если бы соответствующую позицию занял бы и МОК.

"Территориальные споры, как известно, есть между многими странами. Но их не принято вытаскивать на спортивные площадки, тем более такие, как Олимпийские игры", – заключил Морозов.

В марте сообщалось, что Россия и Япония засекретили содержание переговоров по мирному договору о передаче части островов Курильской гряды.