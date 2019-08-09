Четыре поленницы дров изъяли у жителя Коми за незаконную рубку деревьев

Жителя Республики Коми обвинили в незаконной вырубке 17 деревьев на территории госучреждения "Локчимское лесничество", сообщает региональное МВД.

"С осени 2018 года до середины июля этого года злоумышленник 1960 года рождения вырубил четыре сосны, шесть елей и семь берез, причинив ущерб на сумму 56 426 рублей", – рассказали в ведомстве.

Из своей добычи мужчина изготовил четыре поленницы дров, которые были изъяты сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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