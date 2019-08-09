Томенко обсудил восстановление "Дома афганцев" с матерями защитников Отечества

Томенко обсудил вопрос возобновления работы Совета по делам ветеранов / Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с матерями погибших защитников Отечества, сообщается на официальном сайте региона.

Более 20 тыс. ветеранов и инвалидов боевых действий, а также 332 семьи воинов, погибших в локальных конфликтах, проживают в Алтайском крае.

На встрече обсудили вопрос возобновления работы Совета по делам ветеранов боевых действий при губернаторе, а также сроки реконструкции здания Дома интернационального движения, которое пострадало при пожаре в феврале прошлого года.

Томенко подчеркнул, что здание является памятником архитектуры краевого значения, поэтому при разработке документации и выборе подрядных организаций действуют особые правила.

В настоящее время проектная документация передана на государственную экспертизу, а заключение будет готово в октябре 2019 года.

Матери погибших попросили восстановить заодно и пострадавшую при пожаре экспозицию, посвященную землякам, погибшим в локальных конфликтах.

Планы по возобновлению работы военно-исторического отдела Алтайского государственного краеведческого музея в здании Дома интернационально движения будут обсуждаться заранее, заверил Томенко.

"В каком виде мы восстановим Дом, что в нем должно сохраниться и в каком виде, обязательно будем обсуждать с вами", — пообещал губернатор.

Также, по его словам, сейчас необходимо восстановить работу Совета в регулярном режиме.

Напомним, что данные о возгорании в "Доме афганцев" поступили 6 февраля 2018 года в 06:32 утра. Ликвидировать пожар удалось к 10:28. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. Также стало известно, что в результате пожара погиб один человек.