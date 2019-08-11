Строитель – это, пожалуй, одна из самых ответственных профессий в мире, именно поэтому в такой день Медиагруппа "FM-Продакшн" поздравляет партнеров с праздником. Вы строите здания, вкладываете в них частичку своих сердец, делая их уютными и добрыми. Благодаря вам многие семьи обрели дом и счастье.

Наши партнеры – это надежные и стабильные компании города:

Строительная компания "Жилищная Инициатива";

Строительная компания "Барнаулкапстрой";

ООО СЗ ИСК "Алгоритм";

Строительная компания "Адалин-Строй";

Строительная компания "Домстрой-Барнаул";

Инвестиционно-строительная компания "Союз";

Строительная компания "Сибирия";

Инвестиционно-строительная компания "Вира-Строй";

Инвестиционно-строительная компания "Строительный камень" (СК);

Строительная компания "Регионстрой";

ООО ПСК "Строительная перспектива";

Компания ООО "ЖБИ Сибири";

Строительная компания "Мой Дом";

ООО "Горем-3".

Медиагруппа также поздравляет и всех партнеров, причастных к строительству и ремонту.

Пусть ваш труд всегда будет востребован, оценен по достоинству и приносит удовольствие! Желаем крепкого здоровья, сил, жизненной энергии, стойкости и достатка. Пусть инструмент будет точным и качественным, материалы – лучшими, а работа складывается и принимается легко. Экономического процветания и стабильности!