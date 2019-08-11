Строитель – это, пожалуй, одна из самых ответственных профессий в мире, именно поэтому в такой день Медиагруппа "FM-Продакшн" поздравляет партнеров с праздником. Вы строите здания, вкладываете в них частичку своих сердец, делая их уютными и добрыми. Благодаря вам многие семьи обрели дом и счастье.
Наши партнеры – это надежные и стабильные компании города:
- Строительная компания "Жилищная Инициатива";
- Строительная компания "Барнаулкапстрой";
- ООО СЗ ИСК "Алгоритм";
- Строительная компания "Адалин-Строй";
- Строительная компания "Домстрой-Барнаул";
- Инвестиционно-строительная компания "Союз";
- Строительная компания "Сибирия";
- Инвестиционно-строительная компания "Вира-Строй";
- Инвестиционно-строительная компания "Строительный камень" ("СК");
- Строительная компания "Регионстрой";
- ООО ПСК "Строительная перспектива";
- Компания ООО "ЖБИ Сибири";
- Строительная компания "Мой Дом";
- ООО "Горем-3";
- ООО "Селф".
Медиагруппа также поздравляет и всех партнеров, причастных к строительству и ремонту.
Пусть ваш труд всегда будет востребован, оценен по достоинству и приносит удовольствие! Желаем крепкого здоровья, сил, жизненной энергии, стойкости и достатка. Пусть инструмент будет точным и качественным, материалы – лучшими, а работа складывается и принимается легко. Экономического процветания и стабильности!
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