Фото: пресс-служба Минприроды Алтайского края

В Алтайском крае проводится множество акций по сохранению природы, но есть одна особенная – "Живи, лес!". Она проходит по всей России, уникальность в том, что в течение нескольких месяцев в каждом лесничестве края проходят различные тематические мероприятия. Акция 2019 года уже стартовала и продлится до конца октября, сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии.

Акция "Живи, лес!" проходит по всей России ежегодно с 2010 года, Алтайский край принимает в ней участие с самого начала. Главная цель – привлечь внимание населения к проблеме сохранения и восстановления леса в частности и природы в целом.

Жители региона могут принять участие в массовой уборке мусора, посадке деревьев, заготовке семян лесных растений, облагораживании лесной или парковой территории. Кроме того, по всему краю пройдут встречи с населением, тематические занятия в школах, библиотеках и домах творчества. Специалисты в очередной раз напомнят, как важно убирать за собой мусор, об опасности разведения костров, о пользе леса.

Самое массовое мероприятие в этой серии – субботники. В 2018 году проект поддержали более трех тысяч человек, которые убрали мусор на площади 570 гектаров в Барнаульском, Павловском, Волчихинском и других лесничествах. С граблями и мешками для мусора выходили школьники, студенты, работники предприятий, лесники, чиновники, жители сел и городов, рядом с которыми есть лес.

В ведомстве подчеркивают, что с каждым годом мусора в популярных участках леса становится меньше, но люди продолжают выбрасывать отходы близ населенных пунктов. Так, в прошлом году один из субботников прошел в лесу в районе поселка Кирова, где собрали КамАЗ мусора. На участке леса в Павловском лесничестве, расположенном рядом с дачными участками, за один раз вывезли три грузовика мусора.

В прошлом году в рамках акции высадили более 1,7 миллиона сеянцев и саженцев различных пород. В 2019 году лес будут высаживать на площади 1,2 тысячи гектаров. Лесники заготовили более 3 млн штук молодых хвойных и лиственных деревьев.

"Воспроизводство лесов – приоритетная задача государства. На ближайшие пять лет стратегия сохранения лесных массивов закреплена в национальном проекте "Экология". Под посадку выбираются выгоревшие или вырубленные участки, а также участки, пострадавшие от насекомых-вредителей", – подчеркнули в Минприроды.

О том, как принять участие в акции, узнавайте в лесничестве, которое есть в вашем районе или в соседнем.

Впрочем, не только акция становится поводом для высадки новых деревьев. Алтайский край долгие годы был лидером по площади посаженного леса, регион на топовых позициях и сегодня. Только в рамках национального проекта "Экология" в 2019 году лесовосстановительные работы пройдут на площади 7,2 тыс. га. В том числе на площади 3,5 тыс. га посадят новые деревья. Это будет осенью, а весной лес восстановили на площади 1809 га.