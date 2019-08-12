Знаем, поможем: губернатор о поддержке алтайских фермеров

Алтайские фермеры празднуют 30-летие образования Союза крестьянских (фермерских) формирований. Юбилейное собрание прошло в пятницу, 9 августа, в селе Контошино Косихинского района на территории хозяйства известного фермера и депутата парламента региона Владимира Устинова.

Такое собрание фермеры проводят ежегодно: обсуждают проблемы, ищут пути их решения. В честь юбилея в район в этот день приехали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, вице-губернатор Александр Лукьянов, министр сельского хозяйства Александр Чеботаев.

"Фермерству Алтайского края уделялось и будет уделяться значительное внимание со стороны властей всех уровней. Есть, без сомнения, достижения, которыми можно и нужно гордиться, многие из вас начинали и возрождали фермерское движение на Алтае. Но много и трудностей", – отметил глава региона в своем выступлении на торжественной части.

Сразу по нескольким показателям работы крестьянских и фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, произошло снижение.

Виктор Томенко заверил, что решить проблему поможет реализация госполитики по поддержке сельского хозяйства, фермерского движения, потребительских кооперативов.

"Уже в этом году начнется реализация мероприятий, связанных с поддержкой агростартапов, а также потребительских кооперативов. Будем использовать все имеющиеся инструменты", – заверил губернатор.

В планах заняться расширением внешних рынков сбыта аграрной продукции. Перспективным он видит рынок Китая, который позволил бы региону увеличить объем производства, инвестиции. Но дойти до него без помощи федеральной власти и фермеры, и даже крупные агропредприятия не смогут. Регион уже не первый год говорит о необходимости наладить логистику, чтобы удаленный от рынков сбыта Алтай с его качественным сырьем и экологически чистой продукцией не был ограничен в экспорте из-за высоких цен на перевозку.

Виктор Томенко подчеркнул, что власти региона постоянно работают над лоббированием интересов на федеральном уровне.

"Мы делаем все возможное для выхода и расширения присутствия на зарубежных рынках", – добавил глава региона.

Он напомнил, что президент Владимир Путин поставил перед аграрными регионами задачу по увеличению экспорта. Кроме федеральных мер госпомощи, Алтай разрабатывает и свои. Сейчас эксперты готовят программу по дополнительной поддержке АПК. С этими предложениями власти выйдут на уровень российского правительства.

Виктор Томенко призвал фермеров и индивидуальных предпринимателей выходить на диалог с властью, рассказывать о сложностях, чтобы вместе найти решение, а также продолжить работу по развитию села.

"В этом году начнется реализация новой программы комплексного развития сельских территорий до 2024 года. В ней заложено значительное увеличение финансирования из федерального бюджета и софинансирование из регионального. Мы будем аккумулировать все наши возможности, постараемся при помощи этой программы решить еще больший объем вопросов по развитию села", – подчеркнул Томенко.

Губернатор поздравил фермеров, поблагодарил их за вклад в развитие региона и добросовестный труд и вручил главам хозяйств медали "За заслуги в труде", "За заслуги во имя созидания".

Фермерскому движению в стране 30 лет, в Алтайском крае местное сообщество образовалось почти одновременно с российским – в 1991 году. Сейчас в составе регионального Союза более 400 глав крестьянских хозяйств из 42 районов края. Фермеры обрабатывают почти пятую часть алтайских сельхозугодий (более 2 млн га), в том числе почти третью часть пашни (1,8 млн га). 40% в общем объеме зернобобовых и масличных культур – дело трудолюбивых рук фермеров.

У истоков его основания стоял и Владимир Устинов. Сейчас его хозяйство – это элитный семеноводческий центр. Предприятие имеет статус "Социально ответственный работодатель", а сам Устинов включен в энциклопедию "Лучшие люди России". На собрании он рассказал, в какое непростое время начинал работать: повсеместное недоверие, рэкет, беззаконие. Но главное, что было тогда – упорство, трудолюбие и вера в свое дело.