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Новый фильм Тарантино установил рекорд по кассовым сборам

, ИА "Амител"
За первый день проката в России за просмотр картины заплатили 125 млн рублей
Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" установил персональный рекорд режиссера по кассовым сборам в России за первый день проката. Как сообщает "Интерфакс", они составили 125 млн рублей.  

"Однажды... в Голливуде" – девятый фильм Тарантино. Главные роли в нем исполнили Леонардо Ди Каприо (сыграл актера Рика Далтона) и Бред Питт (дублер Клифф Бут).

В съемках картины приняли участие такие звезды, как лауреат "Оскара" Аль Пачино (он сыграет агента героя Ди Каприо) и Марго Робби (исполнит роль актрисы Шерон Тейт).

Среди актерского состава также числятся Курт Рассел, Дэмиен Льюис, Дакота Фанинг, Тимоти Олифант, Люк Перри и Маргарет Куэлли.

Действие фильма разворачивается в 1969 году. Он повествует о том, как актер и его дублер стремятся найти свое место в меняющемся мире кинопроизводства на закате его "золотого века".

 

 

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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