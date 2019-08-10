Фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" установил персональный рекорд режиссера по кассовым сборам в России за первый день проката. Как сообщает "Интерфакс", они составили 125 млн рублей.

"Однажды... в Голливуде" – девятый фильм Тарантино. Главные роли в нем исполнили Леонардо Ди Каприо (сыграл актера Рика Далтона) и Бред Питт (дублер Клифф Бут).

В съемках картины приняли участие такие звезды, как лауреат "Оскара" Аль Пачино (он сыграет агента героя Ди Каприо) и Марго Робби (исполнит роль актрисы Шерон Тейт).

Среди актерского состава также числятся Курт Рассел, Дэмиен Льюис, Дакота Фанинг, Тимоти Олифант, Люк Перри и Маргарет Куэлли.

Действие фильма разворачивается в 1969 году. Он повествует о том, как актер и его дублер стремятся найти свое место в меняющемся мире кинопроизводства на закате его "золотого века".