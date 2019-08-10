Утром 10 августа зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7 в Усть-Камчатском районе. Об этом сообщается на официальном сайте регионального ГУ МЧС России.

Эпицентр подземных толчков находился в 54 километрах к юго-западу от райцентра – поселка Усть-Камчатск. Его население ощутило колебания земли силой до четырех баллов.

По данным ведомств, разрушений и жертв стихии не зафиксировано. Спасателями проведен осмотр жилых зданий и организовано взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов. Об этом сообщается на официальном сайте регионального ГУ МЧС России.