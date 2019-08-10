1 января 2020 года в России вступят в силу изменения в федеральный закон "О любительском рыболовстве". Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков объяснил, в чем суть этих изменений.
По его словам, в основе нового закона – понимание любительского рыболовства как деятельности граждан, направленной на удовлетворение личных потребностей, которая осуществляется свободно и бесплатно в рамках установленных правил.
Основные изменения касаются предпринимательской деятельности в области рыболовства. Законом будет упразднено понятие "рыбопромысловый участок", его переведут в категорию рыболовных участков.
Главным принципом этих изменений является обеспечение бесплатной ловли рыбы, то есть понятие платной рыбалки перестанет существовать. Однако исчезнут такие участки только к 1 января 2021 года, а весь 2020 год станет своеобразным подготовительным периодом к этому новшеству.
Закон устанавливает прямой запрет на добычу рыбы в рамках любительского рыболовства сетями (за исключением районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где такая добыча – основной источник пропитания, но требуется регистрация и учет сетей) и нормы об ограничении подводной охоты. Примечательно, что также запрещен и оборот сетей.
"Сети будут поштучно маркировать и вносить в единый реестр, закрепляя орудие лова за конкретным гражданином, что позволит эффективно контролировать их использование и пресекать браконьерство", – пояснил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.
Также в законе прописаны суточные нормы вылова и полномочия субъектов РФ по установлению дополнительных ограничений, не урегулированных Правилами рыболовства.
Любительское рыболовство запрещено на особо охраняемых территориях, на землях Министерства обороны и на участках, предоставленных для товарного выращивания аквакультуры. Нельзя ловить рыбу с помощью электротока, взрывчатых и химических веществ.
Комментарии
давно пора
Тогда введите ограничение на вылов рыбы "любителями", тысячами каждые выходные едут, плывут, понабрали лодок, моторов, Нив, и вылавливают все что попадается. После себя горы мусора, голодные очень.
69, завидовать нехорошо..., а уродов и без нив и моторов хватает в погонах особенно, это они себя ведут так как будто у бога индульгенцию получили на добычу всего...
Не нравилась советская власть с народной собственностью, получите непонятно что с государственной.
Про оборот сетей и госреестр конечно улыбнуло. Так сложно же взять и сделать сеть самому. Что мешает? ) ) ) Ума много не надо. А вообще я рад, против ловли сетями. Ввели бы по факту поимки нарушителя конфискацию сетей и всего имущества, с которым был задержан. лодка, джип.... Вот тогда б реально боялись.
А то наставят, что до удочки рыба не доплывает. Единственное против штрафов конских за поимку запрещенной рыб. ну если клюнула. Че блин.... я может быть в ней не разбираюсь. А штрафы конь.