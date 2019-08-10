1 января 2020 года в России вступят в силу изменения в федеральный закон "О любительском рыболовстве". Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков объяснил, в чем суть этих изменений.

По его словам, в основе нового закона – понимание любительского рыболовства как деятельности граждан, направленной на удовлетворение личных потребностей, которая осуществляется свободно и бесплатно в рамках установленных правил.

Основные изменения касаются предпринимательской деятельности в области рыболовства. Законом будет упразднено понятие "рыбопромысловый участок", его переведут в категорию рыболовных участков.

Главным принципом этих изменений является обеспечение бесплатной ловли рыбы, то есть понятие платной рыбалки перестанет существовать. Однако исчезнут такие участки только к 1 января 2021 года, а весь 2020 год станет своеобразным подготовительным периодом к этому новшеству.

Закон устанавливает прямой запрет на добычу рыбы в рамках любительского рыболовства сетями (за исключением районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где такая добыча – основной источник пропитания, но требуется регистрация и учет сетей) и нормы об ограничении подводной охоты. Примечательно, что также запрещен и оборот сетей.

"Сети будут поштучно маркировать и вносить в единый реестр, закрепляя орудие лова за конкретным гражданином, что позволит эффективно контролировать их использование и пресекать браконьерство", – пояснил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Также в законе прописаны суточные нормы вылова и полномочия субъектов РФ по установлению дополнительных ограничений, не урегулированных Правилами рыболовства.

Любительское рыболовство запрещено на особо охраняемых территориях, на землях Министерства обороны и на участках, предоставленных для товарного выращивания аквакультуры. Нельзя ловить рыбу с помощью электротока, взрывчатых и химических веществ.