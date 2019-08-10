Алтайская семья выиграла во Всероссийском конкурсе "Семья года"

Многодетная семья Белан из Ключевского района победила во Всероссийском конкурсе "Семья года", сообщает районная администрация. Она признана лучшей в номинации "Молодая семья".

По словам Виолеты Белан, она даже не надеялись на победу, ведь кроме них заявки подали еще 70 семей со всей России.

"Муж до сих пор не верит и не осознает нашей победы, а дети радостные бегают теперь по дому и кричат: "Мама, ура! Мы осенью поедем всей семьей в столицу России, в Москву!" – рассказывает женщина.

Это не первый триумф представителей Алтайского края в конкурсе "Семья года". Так, в 2016 году в этой же номинации победили Щербановы из Кулундинского района. В 2017 победа досталась камнерезам Поспеловым из Курьинского района (номинация "Семья – хранитель традиций"), в 2018-м – Унгер из Табунского района ("Многодетная семья").