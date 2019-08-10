Работы по благоустройству набережной реки Майма стартовали в Горно-Алтайске, сообщает мэрия. Они ведутся в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Идет преображение участка между мостами рядом со спортзалом "Баатыр" и в микрорайоне бывшей мебельной фабрики.

Подрядчики завозят и прессуют грунт. В дальнейшем они установят барьерное ограждение, смонтируют освещение и выполнят озеленение. Согласно условиям контракта, работы нужно закончить до конца сентября.

В 2020 году на набережной Маймы планируется провести озеленение, установку лавочек и освещения, а также обустройство лыжероллерной трассы. Присутствующие высказали свои предложения по поводу того, чем можно дополнить проект. Многие из них касались темы спорта.

В ходе общественных обсуждений получила одобрение идея создания аллеи спортивной славы Горно-Алтайска, где разместят современные артобъекты и скульптуры на спортивную тематику.

Кроме того, озвучены пожелания по обустройству велодорожки, площадки для пляжного волейбола, пешеходного мостика и зоны отдыха на другой стороне набережной.