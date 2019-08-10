Группа "Мачете" и Олег Газманов выступят на гастрономическом фестивале "Мать Земля. Алтай 2019" в Горно-Алтайске, сообщает городская администрация. Концерты состоятся на главной сцене города.

10 августа в 19:00 в горожане смогут бесплатно послушать композиции рок-группы, созданной лидером "Токио" Ярославом Малым. В это же время на следующий день можно будет заразиться энергетикой Олега Газманова.

"Мать Земля. Алтай 2019" включает в себя ремесленную деревню, семинары-дегустации, рынок фермерских продуктов и многое другое.

Для детей пройдут мастер-классы, выступления ростовых кукол и другие развлекательные акции. Для взрослых устроят конкурсы и испытания.

Гости фестиваля выберут лучшего пасечника, наиболее красивое оформление торговой точки, а также смогут поучаствовать в праздничной лотерее для покупателей меда.