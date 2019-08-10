"Гори, моя страна": Монеточка записала песню про пожары в Сибири

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) на фоне непрекращающихся лесных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока выпустила песню. "Гори-гори, моя страна", – поется в ее припеве.
Исполнительница пообещала, что выручка от композиции пойдет на закупку необходимых средств для борьбы с пламенем в лесах.
"Все деньги, собранные с прослушивания этого трека на стриминговых сервисах, отправятся на приобретение ранцевых огнетушителей, воздуходувок-опрыскивателей, навигаторов и на покрытие других важных расходов в рамках программы Гринпис по борьбе с пожарами на природных территориях, вплоть до инициативы по внесению изменений в школьные учебники, в некоторых из которых были найдены ошибочные советы по противодействию огню и предотвращению возгораний", – написала Гырдымова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"
Ранее Монеточка потребовала от властей потушить пожары в Сибири. С аналогичным призывом выступил рэпер Баста и спортсмен Иван Чишкала. А лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стих сложившейся лесопожарной ситуации.
На протяжении нескольких дней из-за дыма от пожаров в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях из-за загрязнения воздуха объявляли режим "черного неба".
Сотни тысяч россиян подписали петицию с требованием ввести режим ЧС, однако полпред президента Сергей Меняйло заявил, что никаких причин для введения чрезвычайной ситуации в СФО нет.
По его словам, такое решение можно принять только при превышении предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, но во всех регионах Сибири они не выше установленных нормативов.
В результате режим ЧС все-таки ввели в четырех регионах: Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Якутии.
Комментарии
придушить собаку женского рода, чтоб не выла
Вся эта "культурка" только пиарится на событиях не задаваясь вопросами о корне проблемы, оптимизаций и прочих прелестей рынка.
Раскручивают про пожары, значит кому то это нужно. А вообще массмедия уже один сплошной позор.
Раскручивают про пожары, значит кому то это нужно. А вообще массмедия уже один сплошной позор.
Позор, Саша, это когда лес вырубают, а потом поджигают, чтобы скрыть вырубки. Позор, это когда чиновники, силовики все это видят и покрывают. Позор, Саша, это интернет армия платных Шуриков-сявок, которые считают, что тему не стоит раскручивать.
10.08.2019 16:03
Пионер
верно!
я слушала. понравилось.
для того они и публичные люди, чтобы привлекать общественность.
а вот газманов приезжал, шестерочка... пел патриотичные песенки про Россию .... на фоне всех этих событий .... вот позор..да...
Хорошая, честная девочка, там же не только про пожары, в этой песенке. Побольше бы таких молодых ребяток, была бы надежда на будущее.