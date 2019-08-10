"Гори, моя страна": Монеточка записала песню про пожары в Сибири

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) на фоне непрекращающихся лесных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока выпустила песню. "Гори-гори, моя страна", – поется в ее припеве.

Исполнительница пообещала, что выручка от композиции пойдет на закупку необходимых средств для борьбы с пламенем в лесах.

"Все деньги, собранные с прослушивания этого трека на стриминговых сервисах, отправятся на приобретение ранцевых огнетушителей, воздуходувок-опрыскивателей, навигаторов и на покрытие других важных расходов в рамках программы Гринпис по борьбе с пожарами на природных территориях, вплоть до инициативы по внесению изменений в школьные учебники, в некоторых из которых были найдены ошибочные советы по противодействию огню и предотвращению возгораний", – написала Гырдымова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"

Ранее Монеточка потребовала от властей потушить пожары в Сибири. С аналогичным призывом выступил рэпер Баста и спортсмен Иван Чишкала. А лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стих сложившейся лесопожарной ситуации.

На протяжении нескольких дней из-за дыма от пожаров в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях из-за загрязнения воздуха объявляли режим "черного неба".

Сотни тысяч россиян подписали петицию с требованием ввести режим ЧС, однако полпред президента Сергей Меняйло заявил, что никаких причин для введения чрезвычайной ситуации в СФО нет.

По его словам, такое решение можно принять только при превышении предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, но во всех регионах Сибири они не выше установленных нормативов.

В результате режим ЧС все-таки ввели в четырех регионах: Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Якутии.