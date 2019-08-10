Съемочная группа телеканала "Настоящее время" представила на канале YouTube новую серию проекта "Человек на карте", сообщили Amic.ru в пресс-службе Национального парка "Сайлюгемский", где и проходили съемки.

Героями документальной картины стали Алексей Кужлеков и Мерген Марков. Автор проекта журналист из Екатеринбурга Екатерина Пономарева и оператор Илья Одношевин провели несколько съемочных дней в кластере Аргут. По результатам ежегодного мониторинга здесь обитает 15-17 особей ирбиса. Это самая крупная группировка снежного барса в России.

"Что может объединять научного сотрудника национального парка и бывшего браконьера в горах Алтая? Он. Хозяин снежных вершин. Оба фанатично спешат туда, где установлены фотоловушки, чтобы увидеть на кадрах ирбисов", – анонсирует пресс-служба заповедника картину.

Мерген Марков на "перевоспитании". Каждый раз, увидев ирбисов на снимках фотоловушек, он радуется, что они живы.

"Человек на карте" – проект о людях, которые живут в современной российской глубинке. В центре каждой серии – герой, который сделал выбор в пользу провинции и стремится сделать жизнь вокруг лучше. Он выступает проводником в мир провинциальной жизни, который к "городским" не всегда открыт и дружелюбен.

Герои "Человека на карте" рассказывают, как устроен быт и досуг на селе, как местные жители общаются с властью, хотят ли перемен, чего ждут, во что верят и почему не переезжают в город.