Почти половина населения города планирует поддержать на выборах мэра Новосибирска действующего градоночальника Анатолия Локтя, сообщает пресс-служба регионального отделения КПРФ со ссылкой на опрос "Институт политики и технологий", который проходил с 31 июля по 4 августа.

За коммуниста выразили готовность проголосовать 44% респондентов. 25% опрошенных еще не определились с выбором.

Ближайшим соперником главы города, согласно данным опроса, стал глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко. Ему отдают предпочтение 9% горожан.

Третьим с 7% голосов стал Евгений Лебедев (ЛДПР), четвертой – Наталья Пинус ("Российский общенародный Союз"). За нее готовы проголосовать 5% избирателей. Остальные кандидаты набрали меньше 4% симпатий.