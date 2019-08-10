Профилактическое мероприятие "Должник" стартует в Барнауле в понедельник, 12 августа, сообщили Amic.ru в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Барнаулу.

Вплоть до 16 августа сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять неплательщиков, управляющих транспортными средствами.

В "зоне риска" те, кто не выплатил административный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Должникам грозит удвоение суммы штрафа или до 15 суток ареста.

Информацию о неоплаченных штрафах можно уточнить на сайте Госуслуг. Кроме того, соответствующие данные можно проверить со вторника по субботу по адресу: ул. 10-я Западная, 5, каб. № 114.