Профилактическое мероприятие "Должник" стартует в Барнауле в понедельник, 12 августа, сообщили Amic.ru в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Барнаулу.
Вплоть до 16 августа сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять неплательщиков, управляющих транспортными средствами.
В "зоне риска" те, кто не выплатил административный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Должникам грозит удвоение суммы штрафа или до 15 суток ареста.
Информацию о неоплаченных штрафах можно уточнить на сайте Госуслуг. Кроме того, соответствующие данные можно проверить со вторника по субботу по адресу: ул. 10-я Западная, 5, каб. № 114.
Комментарии
Как это отразится на жизни простых граждан. ??
Займитесь безопасностью на дорогах уже. Летунами-водятлами, бараноходами.
Карательная акция, денег всё мало "родному" государству. Когда же захлебнутся уже?
Этим дешевкам всё денег не хватает, зато как по тв сегодня генерал от радости чуть не захлебывался...в игрушки на танках под москвой наши солдатики почти везде победили...счастье то какое, твари, на школы и на пенсии нет средств, детям на операции по центральному тв собираем, а поиграться в показушки всегда пожалуйста
Интересная причина остановки))).
База же у вас есть, балбесы, прям к подъезду приезжайте))