Центр медицины катастроф Алтая обязали снять взыскание с работника

Центр медицины катастроф Республики Алтай продолжает оставаться в центре скандала из-за конфликта части сотрудников с директором учреждения.

Так, прокуратура Горно-Алтайска признала незаконным приказ о привлечении к ответственности фельдшера учреждения. Ведомство акцентировало внимание на том, что при принятии решения руководство не учло "значимые обстоятельства дела и тяжесть совершенного проступка".

"По результатам рассмотрения протеста незаконный приказ о привлечении работника к дисциплинарной ответственности отменен", – констатировали в ведомстве.

Напомним, 80 человек выразили недовольство Сергеем Земцовым, и просят отстранить его от руководства объектом здравоохранения.

В обращении перечислены действия Земцова, которые вызвали недовольство работников. Ему ставят в вину, что он "кричит, угрожает и оскорбляет сотрудников" и "не соблюдает нормы этики и морали".

Такое поведение руководителя занесли в протокол июньского общего собрания коллектива, но даже после жалобы в региональный Минздрав оно не изменилось, из-за чего люди стали увольняться, утверждают авторы обращения.

Уменьшение численности персонала привело к тому, что оставшихся людей перестали отпускать в ежегодные отпуска, так как попросту некому работать, а количество часов за смену стало превышать норму, утверждает группа недовольных.

Позднее стало известно, что Земцов провел внутренний аудит, в ходе которого выявил несоответствия данных по расходам топлива по системе ГЛОНАСС с показаниями путевых листов. Сведения об этом передали в полицию для решения вопроса о возбуждении дела.