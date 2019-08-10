Закрывшийся после гибели Данила Ченцова детский оздоровительный лагерь "Факел" планируют снова открыть и сделать его круглогодичным, сообщает "Бийский рабочий".

Соответствующее решение принял глава города Александр Студеникин. Он заявил, что на работы по восстановлению и благоустройству территории уже стартовали.

"Краевым бюджетом выделено на эти цели чуть более 30 млн. рублей. Город также вложился — на более чем миллион рублей, — уточнил Студеникин. — На данные средства запланирован и уже ведется комплекс работ — ремонт кровли корпусов, фундамента, монтаж разводки отопления, восстановление ограждения и многое другое".

Напомним, 14-летний подросток пропал 20 августа 2015 года во время легкоатлетического кросса в бийском оздоровительном лагере "Факел". На поиски подростка были брошены все силы.

Территорию вокруг лагеря прочесали несколько раз и на много километров, но Ченцова так и не нашли. Тело мальчика обнаружили только спустя десять дней в полутора километрах от лагеря.

Следствие потом выяснило, что в ходе кросса Данила сошел с маршрута, после чего безвестно исчез. Это не было замечено воспитателем который не находился вместе с детьми на всем протяжении маршрута их движения, не наблюдал лично за безопасностью и состоянием их здоровья, не организовал такое наблюдение силами подчиненных ему воспитателей.