Закрывшийся после гибели Данила Ченцова детский оздоровительный лагерь "Факел" планируют снова открыть и сделать его круглогодичным, сообщает "Бийский рабочий".

Соответствующее решение принял глава города Александр Студеникин. Он заявил, что работы по восстановлению и благоустройству территории уже стартовали.

"Краевым бюджетом выделено на эти цели чуть более 30 млн рублей. Город также вложился – более чем на миллион рублей, – уточнил Студеникин. – На данные средства запланирован и уже ведется комплекс работ: ремонт кровли корпусов, фундамента, монтаж разводки отопления, восстановление ограждения и многое другое".

Напомним, 14-летний подросток пропал 20 августа 2015 года во время легкоатлетического кросса в бийском оздоровительном лагере "Факел". На его поиски были брошены все силы.

Территорию вокруг лагеря прочесали несколько раз и на много километров, но Ченцова так и не нашли. Тело мальчика обнаружили только спустя десять дней в полутора километрах от лагеря.

Следствие потом выяснило, что в ходе кросса Данил сошел с маршрута, после чего безвестно исчез. Это не было замечено воспитателем, который не находился вместе с детьми на всем протяжении маршрута их движения, не наблюдал лично за безопасностью и состоянием их здоровья, не организовал такое наблюдение силами подчиненных ему воспитателей.