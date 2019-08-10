Славгородская межрайонная прокуратура направила в суд иски в отношении администраций Славгорода и Ярового.

Правоохранители обвиняют чиновников в том, что они не создают необходимые условия для транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.

Главная претензия от ревизоров – это отсутствие организованных площадок сбора мусора с тарой, предназначенной для его временного складирования.

"В частном секторе Славгорода (за исключением 24 домов) и в 23 сельских населенных пунктах, места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов до настоящего времени не созданы", – утверждает пресс-служба ведомства.

В связи с тем, что власти не исполняют требования исправить это нарушение Правил обустройства мест накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, прокуратура обратилась с иском в суд. Требование осталось неизменным – привести процесс утилизации отходов в соответствие с законодательством.