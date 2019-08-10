Honda Accord сбила ребенка на улице Георгия Исакова в Барнауле, сообщили Amic.ru в отделении пропаганды БДД городского ГИБДД.
Наезд случился в 12:35 10 августа на улице Георгия Исакова на территории парковочной площадки дома № 239. За рулем автомобиля находился 33-летний горожанин.
Получившему травмы трехлетнему мальчику оказали медицинскую помощь. Его госпитализировали в больницу.
По факту аварии полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Живу рядом. Там вообще автопешеходная зона!!! Администрация района и в "у"с не дует, чтобы упорядочить парковку ,проезд и тротуар.
на территории парковочной площадки
?! а мать ребенка опять в телефон уткнулась?
Это 33-летний горожанин в трубку уткнулся.
а мать ребенка опять в телефон уткнулась?
---
а поводок из рук выпустила
И куда смотрела мама? Что делал 3-летний ребёнок один на парковке?
И даже тут в комментах опять пешеход виноват! Мама видите ли виновата почему ребёнок был на пешеходном тротуаре?
12.08.2019 10:09
Гость
Глаза с мылом помойте! Не на пешеходном тротуаре, а на парковочной площадке