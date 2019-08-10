Honda Accord сбила ребенка на улице Георгия Исакова в Барнауле, сообщили Amic.ru в отделении пропаганды БДД городского ГИБДД.

Наезд случился в 12:35 10 августа на улице Георгия Исакова на территории парковочной площадки дома № 239. За рулем автомобиля находился 33-летний горожанин.

Получившему травмы трехлетнему мальчику оказали медицинскую помощь. Его госпитализировали в больницу.

По факту аварии полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.