Неизвестный вид паука-волка (семейство Lycosidae) обнаружили зоологи АлтГУ в Катунском заповеднике.

Пауки-волки обитают в алтайских горах, населяя осыпи. Причем у каждого вида есть свои хребты, на которых они размножаются.

Как выяснили исследователи, ранее неизвестный науке паук, в отличие от своих собратьев, сумел ужиться на одном хребте с другим представителем семейства Lycosidae.

"Данная ситуация – совместное обитание в одной осыпи двух пауков из рода Acantholycosa – является уникальной", — подчеркнул участника экспедиции Александр Фомичев.

Несмотря на то, что новый обитатель Катунского заповедника оказался очень пугливым, его все-таки удалось сфотографировать.

Зоологи также отловили несколько особей для изучения. Их скоро можно будет увидеть в зоологической коллекции Катунского заповедника.