Алтайский край возглавил регионы по доле беременных женщин на 100 тысяч человек населения, сообщает РИА "Новости".
В 2018 году 19,3 тысячи (из 100 тысяч) женщин на Алтае были беременными, рожали и проходили послеродовой период.
Тройку самых рожающих дополнили Калининградская область (17,9 тысячи) и Республика Тыва (16,4 тысячи).
Меньше всего беременных в Курской, Тюменской и Амурской областях.
Напомним, Алтайский край оказался также еще и самым "болеющим" регионом России.
Комментарии
Это не я ! клянусь....
Вывод: дети статистику портят, больные рождаються чтоли?
Я здесь ни причем, это все Фунтик!
Ну так сколько денег должна стоить колбаса на вашей полке ? - столько мяса в нее и положим. из диалога в тс при заключении допника на акцию.
Томенко запишет это на свой счет. ПРОРЫВ!!!
Не, народ, факт, сам обалдел, за пол года большая динамика по краю рождений,,, Видимо так зарабатываем треклятые бабки....
горожанка, мы готовы взыскать алименты с томенки)
Скоро Мы Нашей рождаемостью порвём ваш падёжь!
Алтайский край во всех рейтингах первый
1) По бедности
2) По проценту психических больных
3) По проценту больных....
но есть и хорошие рейтинги по рождаемости бедных и больных
Пока это вариант поправить свое финансовое состояние
Стараются во все лопатки!!!