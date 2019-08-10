Алтайский край возглавил регионы по доле беременных женщин на 100 тысяч человек населения, сообщает РИА "Новости".

В 2018 году 19,3 тысячи (из 100 тысяч) женщин на Алтае были беременными, рожали и проходили послеродовой период.

Тройку самых рожающих дополнили Калининградская область (17,9 тысячи) и Республика Тыва (16,4 тысячи).

Меньше всего беременных в Курской, Тюменской и Амурской областях.

Напомним, Алтайский край оказался также еще и самым "болеющим" регионом России.