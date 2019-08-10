Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Самый высокий скалодром появился в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Его высота составляет 17 метров – это на уровне шестого этажа здания.

Объект своими силами построили сотрудники поисково-спасательного отряда. Руководство заказало материалы, а спасатели в свободное от работы время модернизировали учебную башню.

Причем стена для скалолазания идет не только перпендикулярно земле, но и имеет изгибы и искусственные препятствия.

По словам врио начальника республиканского поисково-спасательного отряда Максима Демьянова, на создание нового учебного объекта в общей сложности потребовалось около двух месяцев.

"При строительстве не использовали никаких подъемных технических средств, все было смонтировано вручную, с использованием альпинистского снаряжения, – уточнил Демьянов. – Таким образом, одновременно со строительством оттачивались профессиональные навыки по альпинистской подготовке".

Руководство ГУ МЧС России по Республике Алтай выразило благодарность сотрудникам, которые создали прекрасный объект для оттачивания различных элементов спасательных операций на большой высоте.