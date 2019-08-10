Пригородный электропоезд поздним вечером 9 августа сбил молодого человека в Советском районе Новосибирска, сообщает служба эвакуации АСТ-54.

Машинист электрички сообщением Новосибирск – Искитим совершил экстренную остановку. Попавший под поезд парень был мертв – травмы оказались несовместимы с жизнью.

По словам знакомого погибшего, ему был 21 год. У него остались жена и ребенок.

"Это не суицид, он был жизнерадостным и веселым человеком", – уточнил сибиряк.

Комментаторы предположили, что парень мог идти по железнодорожным путям в наушниках и не услышать приближающегося поезда.