Пригородный электропоезд поздним вечером 9 августа сбил молодого человека в Советском районе Новосибирска, сообщает служба эвакуации АСТ-54.
Машинист электрички сообщением Новосибирск – Искитим совершил экстренную остановку. Попавший под поезд парень был мертв – травмы оказались несовместимы с жизнью.
По словам знакомого погибшего, ему был 21 год. У него остались жена и ребенок.
"Это не суицид, он был жизнерадостным и веселым человеком", – уточнил сибиряк.
Комментаторы предположили, что парень мог идти по железнодорожным путям в наушниках и не услышать приближающегося поезда.
Комментарии
ходить в наушниках по железной дороге сродни суициду
Балбес
поздним вечером можно не только слышать поезд, но и видеть его прожектор.
Попавший под поезд парень был мертв – травмы оказались несовместимы с жизнью.
Понятно.