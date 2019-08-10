Лесные пожары в России могут быть следствием применения американцами климатического оружия, заявил депутат Госдумы РФ, председатель политической партии "Родина" Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Мы впервые за несколько столетий опередили Запад в военном вооружении. Нет у них гиперракеты – не знают, что делать. Я думаю, это климатическое оружие, – заявил Журавлев. – Такого лета не может быть. Все понимают, что не может быть. Значит, что? Пожары у нас идут, ливни в Москве. Обком вашингтонский работает".
Ранее прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов сообщил, что можно достоверно говорить об искажениях информации по лесным пожарам в Иркутской области.
Местные власти, по словам прокурора, предоставляли недостоверные сведения о возгораниях, расстояния до населенных пунктов и о времени ликвидации пожаров, из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали адекватно реагировать на ситуацию.
Генпрокуратура в ходе проверок выявила факты намеренного поджога лесов для сокрытия следов незаконных рубок.
Комментарии
Депутат запамятовал,что Обама в своё время засЦал подьезды в России.
как легко и просто во всём обвинить США или Украину. лишь бы не разбираться в истиных причинах . Надоело враньё СМИ до тошноты.
Здравсвуйте,Колибр.Вечер в хату и успехов в личной жизни.Они не прорвутся.Мы порвём им глотки.
А лисички взяли спички, шоколадку взял волчок, бурундуки припёрли шишку и бутылку взял енот.
ОН ДЕБИЛ, ,,,и таких в Думе большинство во главе с Димой и Вовой куда Мы катимся.....
Ну конечно! И это США заставили говорить губернаторов и министров, что тушить не надо!
очередной клоун из государственной дуры
Литцо у Него Патриаитичьное!
главное, чтобы нашему мотоциклисту понравилось
похоже оружие не климаматическое я пря миком в мозг бьет.
оказывается тут лемит на собственное мнение.
Депутат запамятовал,что Обама в своё время засЦал подьезды в России.
А зачем вы засцанца к себе в подъезд пускали? Уже давно изобретен домофон.
Сказочный.....
Алешаааа хватит врать очнись.
Вот тебе Алешшшшша идейка еще - это геи Европы спичками баловались.
Ну не работают уже давно этт страшилки. Враг не за океаном, он в Кремле.