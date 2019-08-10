Лесные пожары в России могут быть следствием применения американцами климатического оружия, заявил депутат Госдумы РФ, председатель политической партии "Родина" Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Мы впервые за несколько столетий опередили Запад в военном вооружении. Нет у них гиперракеты – не знают, что делать. Я думаю, это климатическое оружие, – заявил Журавлев. – Такого лета не может быть. Все понимают, что не может быть. Значит, что? Пожары у нас идут, ливни в Москве. Обком вашингтонский работает".

Ранее прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов сообщил, что можно достоверно говорить об искажениях информации по лесным пожарам в Иркутской области.

Местные власти, по словам прокурора, предоставляли недостоверные сведения о возгораниях, расстояния до населенных пунктов и о времени ликвидации пожаров, из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали адекватно реагировать на ситуацию.

Генпрокуратура в ходе проверок выявила факты намеренного поджога лесов для сокрытия следов незаконных рубок.