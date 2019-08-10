LADA Granta возглавила ТОП-10 самых дешевых автомобилей в российских автосалонах, сообщает аналитическое агентство "Автостат". Ее можно приобрести в среднем за 524 тысячи рублей.

Второе место досталось японскому седану Datsun on-DO. Средневзвешенная стоимость модели – 562 тысячи рублей.

Замыкает тройку еще один представитель отечественного автопрома – LADA 4x4. Средняя цена на нее составила 564 тысячи рублей. Пятерку дополняют хэтчбек Datsun mi-DO (618 тыс. рублей) и Renault Sandero (691 тыс. рублей).

Также в десятку наиболее доступных попали Renault Logan (699 тыс. рублей), LADA Largus (704 тыс. рублей), Lifan Solano (708 тыс. рублей), Lifan X50 (734 тыс. рублей) и Chevrolet Niva (751 тыс. рублей).