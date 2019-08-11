Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу и получил в подарок меховую шапку

Президент России Владимир Путин приехал на международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал", сообщает "Россия 24".

Путин в черной кожаной куртке подъехал прямо к сцене. В коляске сидел глава Крыма Сергей Аксенов, а за спиной президента – врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Над байком развевался российский флаг.

Глава государства поприветствовал собравшихся: "Это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей мотоциклов, и всех, кто всем сердцем и душой относится к нашей Родине. У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского, русского человека".

Руководитель международного мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, известный по прозвищу Хирург, подарил Путину меховую шапку с символикой клуба и копию фильма "Русский реактор", который байкеры посвятили главе государства. В ответ президент поблагодарил байкеров за прием и подарки.

Байк-шоу "Тень Вавилона" проводится на Крымском полуострове с 2009 года.

В июле прошлого года в барнаульском кинотеатре "Пионер" состоялся показ фильма "Русский реактор", проведенный мотосообществом "Русские мотоциклисты Барнаула" совместно с "Ночными волками".