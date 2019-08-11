Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу и получил в подарок меховую шапку

Президент России Владимир Путин приехал на международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал", сообщает "Россия 24".
Путин в черной кожаной куртке подъехал прямо к сцене. В коляске сидел глава Крыма Сергей Аксенов, а за спиной президента – врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Над байком развевался российский флаг.
Глава государства поприветствовал собравшихся: "Это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей мотоциклов, и всех, кто всем сердцем и душой относится к нашей Родине. У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского, русского человека".
Руководитель международного мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, известный по прозвищу Хирург, подарил Путину меховую шапку с символикой клуба и копию фильма "Русский реактор", который байкеры посвятили главе государства. В ответ президент поблагодарил байкеров за прием и подарки.
Байк-шоу "Тень Вавилона" проводится на Крымском полуострове с 2009 года.
В июле прошлого года в барнаульском кинотеатре "Пионер" состоялся показ фильма "Русский реактор", проведенный мотосообществом "Русские мотоциклисты Барнаула" совместно с "Ночными волками".
Комментарии
за рулем мотоцикла "Урал",
)) читают его помощники комментарии)
Значит зима будет холодной.
То без ремня,то без шлема гарант с лигитивными ездит-не берегет дед себя!
других то забот нету, только на байке рассекать
Опять наш Гарант ПДД нарушает или в Крыму другие правила? На Камазе он не пристегивается на Урале без мотошлема. Надеюсь господа инспекторы все оформили и штраф выписали. Через госуслуги может оплатить с 30% скидкой к вот за Камаз уже приставы должны со счетов списать.
Матильда, секстон, тень вавилона, байк. Емеля перевернулься в гробу.
А я смотрю, как Москва протестует и думаю "а где путин?", а он вононочо...
Всё та же дешёввя клоунада...
Мерзко.
По Нашым Законам штраф не предусмотрен Гаранту, про швартовкам в люльке,будущим лигитивным ззади,и хирурговидным сбоку!
Ну хоть по шапке дали))) меховой.
Цирк и клоуны
11.08.2019 11:52
да запомните вы, уже! легитиМный, легитиМный!
Вы в каждой новости про легитиМного постите по 1000 комментов. Пишите, пожалуйста правильно. Кровь уже из глаз
Интересно в России кто-нибудь ещё любит нашего призидента, после того как он добавил пенсионный возраст на 5 лет, кроме действующих пенсионеров и льготников?
пришел бы на митинг на Сахарова, рассказал бы как мы с колен встаем, особенно Сечин, Роттенберги, Ковальчуки, ему бы там поаплодировали lol
А слабо деду на мопеде без люльки прокатится а то как-то на трех колесно то уже не вставляет.
От Хирурга уже ваняет сколько можно лизать, прекрати СаША...
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