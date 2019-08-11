"Строить – значит созидать": Томенко поздравил алтайских строителей с праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко поздравили работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, который отмечается сегодня в России, сообщается на официальном сайте региона.

В своем праздничном поздравлении Томенко и Романенко напомнили строителям о целях совместной работы:

"Уважаемые строители и ветераны отрасли! Ваш труд во все времена был мирным, уважаемым и значимым. Ведь строить – значит созидать, делать жизнь людей комфортнее и счастливее.

Строительная отрасль региона не стоит на месте: готовятся к сдаче новые объекты, идет реконструкция существующих. В этом году на реализацию краевой адресной инвестиционной программы, программ капитального ремонта планируется направить более девяти миллиардов рублей. В регионе откроются новые детские сады, школы, объекты здравоохранения, культуры, социальной и дорожной сферы. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в ближайшие пять лет будут сданы почти пять миллионов квадратных метров жилья. Это значит, многие земляки скоро станут новоселами.

В этот праздничный день сердечно благодарим вас за верность выбранной профессии. Желаем счастья, удачи, семейного благополучия и отличного настроения!"