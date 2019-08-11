Барнаульские полицейские раскрыли дерзкую кражу самоката у продуктового магазина

Барнаульские полицейские задержали подозреваемого в краже самоката, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"С заявлением в полицию обратился мужчина 1990 года рождения, который обнаружил пропажу самоката", – рассказали в ведомстве.

Мужчина приехал на самокате в продуктовый магазин и оставил его у входа. Купил продукты, вышел на крыльцо, а средства передвижения уже не было.

Причиненный ущерб составил 5000 рублей.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, им оказался житель Барнаула 1973 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания, пояснил, что проходил мимо, увидел самокат и решил присвоить. Возбуждено уголовное дело.

В марте барнаульские полицейские выследили похитителя тележки из супермаркета.