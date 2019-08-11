Барнаульские полицейские раскрыли дерзкую кражу самоката у продуктового магазина

Барнаульские полицейские задержали подозреваемого в краже самоката, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
"С заявлением в полицию обратился мужчина 1990 года рождения, который обнаружил пропажу самоката", – рассказали в ведомстве.
Мужчина приехал на самокате в продуктовый магазин и оставил его у входа. Купил продукты, вышел на крыльцо, а средства передвижения уже не было.
Причиненный ущерб составил 5000 рублей.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника, им оказался житель Барнаула 1973 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания, пояснил, что проходил мимо, увидел самокат и решил присвоить. Возбуждено уголовное дело.
В марте барнаульские полицейские выследили похитителя тележки из супермаркета.
Комментарии
Героев им дать
Ещё один дармоед в библиотеке))
погоня, перестрелки, внедрение в подпольный бордель...Амик, когда вы начнете каждый отбитый чек в магазине в новости вставлять, каждый открученный болт на шиномонтажке? Полиция выполнила свою работу, может вы себя за каждую написанную статейку будете восхвалять?
стесняюсь спросить- когда у тебя, хромоногого, уведут самокат - ты похромаешь домой утирая слезы или вприпрыжку побежишь к героям данной статейки жаловаться?
Пусть пишут. Это криминал и интересно.
11.08.2019 12:50
- гость
Ты не здоров?Это их работа.Ты таксисту тоже со слезами благодарности спасибо говоришь?
Вот филин пролетел
И шмякнулась какашка.
11.08.2019 13:35
- гость -
Вознаграждение, присвоение героев и слезы благодарности отразились только в твоем больном мозгу. Люди сделали свою работу, больше в статье ничего нет. И даже про спасибо тоже ни слова.
Амик в своем репертуаре: левые фото, стеб и сарказм.
Между тем это элемент обычной работы полиции, им дают указание найти, и если они не будут искать, получат взыскание и будут наказаны рублем.
11.08.2019 16:38 У вас не голова, а прямо шкафчик для еды. Сами придумали и сами возмутились - прямо как стандартная тёлочка. Есть не левые реальные фото? Где стеб и сарказм?
У меня в 2005 году украли гараж, в котором были 3 велосипеда. Ни гараж, ни велосипеды полиция не нашла. А может даже не искала.
Заголовок у новости такой, как будто прямо преступление века раскрыли
Вот их уровень.
Ни угон авто ни кражи раскрыть они не могут.
Хоть тележку с тц нашли