Tesla на автопилоте с двумя детьми в салоне врезалась в эвакуатор и загорелась

Опубликовано видео столкновения автомобиля Tesla и эвакуатора на МКАД, попавшего на камеры наблюдения, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Telegram-канал "112".

Электромобиль, двигаясь в крайнем левом ряду, врезался в эвакуатор, который частично стоял на обочине. Тормозить умный автомобиль начал лишь за пару секунд до столкновения.

Как сообщается в СМИ, Tesla ехала на автопилоте и вовремя не распознала стоящую впереди угрозу. В результате ДТП машина загорелась.

В салоне, по данным РЕН ТВ, находился гендиректор московской управляющей компании с двумя детьми.

Мужчина попал в реанимацию в тяжелом состоянии с переломом ноги и ушибом грудной клетки. У детей закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и мелкие раны.