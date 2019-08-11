Tesla на автопилоте с двумя детьми в салоне врезалась в эвакуатор и загорелась

Опубликовано видео столкновения автомобиля Tesla и эвакуатора на МКАД, попавшего на камеры наблюдения, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Telegram-канал "112".
Электромобиль, двигаясь в крайнем левом ряду, врезался в эвакуатор, который частично стоял на обочине. Тормозить умный автомобиль начал лишь за пару секунд до столкновения.
Как сообщается в СМИ, Tesla ехала на автопилоте и вовремя не распознала стоящую впереди угрозу. В результате ДТП машина загорелась.
В салоне, по данным РЕН ТВ, находился гендиректор московской управляющей компании с двумя детьми.
Мужчина попал в реанимацию в тяжелом состоянии с переломом ноги и ушибом грудной клетки. У детей закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и мелкие раны.
Комментарии
В салоне, по данным РЕН ТВ, находился гендиректор московской управляющей компании с двумя детьми.
Этот удод действительно находился в салоне, а не за рулем?! Поделом тогда.
11.08.2019 12:38 А водитель автомобиля не в салоне автомобиля сидит? Или салон автомобиля буквой "Г" - задние места и переднее пассажирское? Салоны в данном контексте бывают двух типов: либо для пассажиров, либо для пассажиров и водителя - в зависимости от т.с. В "Тесле" водитель мог и за рулем сидеть, но откинувшись, опустив руки и закрыв глаза. Типа в потоке же едет, "Тесла" справится. Но удодство это не отменяет, с детьми ведь все-таки ехал же, голова то должна оставаться на плечах.
Хорошо было бы посадить в эту машину тех, кто говорит про роботов и цифровую экономику.Электронника еще долго будет ненадежной, особенно когда ее много.