Tesla на автопилоте с двумя детьми в салоне врезалась в эвакуатор и загорелась

Опубликовано видео столкновения автомобиля Tesla и эвакуатора на МКАД, попавшего на камеры наблюдения, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Telegram-канал "112".
Электромобиль, двигаясь в крайнем левом ряду, врезался в эвакуатор, который частично стоял на обочине. Тормозить умный автомобиль начал лишь за пару секунд до столкновения.
Как сообщается в СМИ, Tesla ехала на автопилоте и вовремя не распознала стоящую впереди угрозу. В результате ДТП машина загорелась.
В салоне, по данным РЕН ТВ, находился гендиректор московской управляющей компании с двумя детьми.
Мужчина попал в реанимацию в тяжелом состоянии с переломом ноги и ушибом грудной клетки. У детей закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и мелкие раны.
Комментарии
В салоне, по данным РЕН ТВ, находился гендиректор московской управляющей компании с двумя детьми.
Этот удод действительно находился в салоне, а не за рулем?! Поделом тогда.
11.08.2019 12:38 А водитель автомобиля не в салоне автомобиля сидит? Или салон автомобиля буквой "Г" - задние места и переднее пассажирское? Салоны в данном контексте бывают двух типов: либо для пассажиров, либо для пассажиров и водителя - в зависимости от т.с. В "Тесле" водитель мог и за рулем сидеть, но откинувшись, опустив руки и закрыв глаза. Типа в потоке же едет, "Тесла" справится. Но удодство это не отменяет, с детьми ведь все-таки ехал же, голова то должна оставаться на плечах.
Хорошо было бы посадить в эту машину тех, кто говорит про роботов и цифровую экономику.Электронника еще долго будет ненадежной, особенно когда ее много.
благодаря машинам для дураков,дураков становится меньше,жалко непричастных. только полный идиот доверяется автопилоту,тем более на на ведре мошенника маска. если мозга нет,его ничем не заменишь.
Ехать с детьми в салоне, и доверять управление непонятной системе - верх глупости... -понты, ценою в жизнь....