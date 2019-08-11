"Миссис Россия – 2019" стала жительница Геленджика с двумя детьми

Жительница Геленджика Екатерина Нишанова стала победительницей конкурса "Миссис Россия – 2019", сообщает Пятый канал.
Первой "Вице-миссис России" названа Анна Митрофанова из Самары, второй – Влада Брем из Иркутска.
Нишанова воспитывает двоих сыновей, ей 33 года.
"Миссис Россия" – ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Для участия обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие хотя бы одного ребенка.
Победа в конкурсе дает право представлять страну на международном телевизионном конкурсе "Миссис Земной шар".
В прошлом году "Миссис Россия – 2018" стала представительница Твери.
Комментарии
Это искусственное чудовище ??? Мир рехнулся .
Отчаянные домохозяйки.
А наши заводские покраше будут,однозначно...
из песни
"ты не накрашенная страшная, и накрашенная"
на вид все 83.
Страшна,как атомная война.Губы-китайские шлепанцы,скулы- арбузы,зубы,как у гадзилы...а, если весь макияж с нее снять,так нервный тик от испуга можно получить...
Давно я не видела таких охрененно накаченных беляшей, если это красиво, та Данателла Версаче вторая вице-мисс
губастая , силикон захватывает мир !!!!!
Хоспидя. .. чур меня. Заголовок вообще - огонь.
на заднем фоне тоже не лучше, откуда они их набирают, я даже скажу бред, но даже у нашей Татьяны Жилиной на конкурсах красивше встречаются