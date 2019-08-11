"Миссис Россия – 2019" стала жительница Геленджика с двумя детьми

Жительница Геленджика Екатерина Нишанова стала победительницей конкурса "Миссис Россия – 2019", сообщает Пятый канал.

Первой "Вице-миссис России" названа Анна Митрофанова из Самары, второй – Влада Брем из Иркутска.

Нишанова воспитывает двоих сыновей, ей 33 года.

"Миссис Россия" – ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Для участия обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие хотя бы одного ребенка.

Победа в конкурсе дает право представлять страну на международном телевизионном конкурсе "Миссис Земной шар".

В прошлом году "Миссис Россия – 2018" стала представительница Твери.