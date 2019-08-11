"Ниточка – иголочка": ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Барнауле у моста

Дорожная авария с участием пяти автомобилей произошла в воскресенье днем, 11 августа, на шоссе Ленточный бор возле моста, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
В сообщении под публикацией отмечается, что после ДТП начала собираться пробка. Согласно сервису "Яндекс.Пробки" проблем с движением на данном участке дороги не наблюдается.
Комментарии
Педаль в пол, волосы назад!!!! Куда так лететь??
И машины все в районе миллиона
олень слепошарый всех собрал
12.08.2019 11:38
гость
сейчас ВСЕ машины в районе миллиона
И опять не выставили "аварийный Треугольник"
перед последнем авто в "Паравозике"