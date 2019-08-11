Алтайский край стал вторым в России по числу людей с ожирением

Больше всего россиян, страдающих ожирением, выявлено в 2018 году в Курганской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на статистический сборник Минздрава.
Всего в России ожирением страдают более 2 млн человек, из них 450 тыс. выявили в 2018 году.
В Курганской области на 100 тыс. населения ожирением страдают 935 человек.
Далее расположился Алтайский край, где 867 человек с ожирением на 100 тыс. населения. В Ульяновской области таковых 849 на те же 100 тысяч.
Меньше всего в Якутии, Приморье и Белгородской области.
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края чаще других жалуются на здоровье.
Также Алтайский край возглавил регионы по доле беременных женщин на 100 тысяч человек населения.
Комментарии
Ожирение напрямую связано с уровнем жизни. Употребляем много хлеба, дешёвой некачественной еды,мучных изделий и картофеля.