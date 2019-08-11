Названы доходы популярных российских блогеров: в десятке от 30 млн рублей

Самые популярные российские блогеры по своим доходам конкурируют с известными деятелям шоу-бизнеса, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на данные Forbes и Российского исследовательского центра блогеров.

Возглавил рейтинг техноблогер Валентин Петухов. Его YouTube-канал Wylsacom принес за год 173 млн рублей, подсчитали аналитики.

На втором месте журналист Юрий Дудь, доходы которого составили около 90 млн рублей.

Тройку самых доходных блогеров замкнула Настя Ивлеева – ее AgentShow принесло за год доход в 57,7 млн рублей. При этом, по данным Starhit, на рекламе в Instagram Ивлеева зарабатывает еще 10-25 млн ежегодно.

В топ-10 вошли также Олег Григорьев со своим YouTube-каналом Oblomoff, благодаря которому он заработал 52,5 млн рублей, Ида Галич, заработавшая 51 млн рублей, Макс +100500 (Максим Голополосов) с доходом в 44,9 млн, Амиран Сардаров (Дневник хача) заработал 38,8 млн рублей.

Ранее Сардаров пообещал назвать блюдо в своем кафе "Шаурмой для Путина".