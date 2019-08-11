Признаки безнадежных отношений назвала психолог

Какие отношения можно считать безнадежными и почему их надо заканчивать, пишут "Известия" со ссылкой на портал "Главред".

По словам психолога Натальи Холоденко, отношения нужно заканчивать, если в них нет взаимоподдержки.

Придирки, постоянное недовольство и напряжения также являются первыми признаками того, что отношения двух людей зашли в тупик.

Эксперт предупредила, что терпеть и закрывать глаза на возникновение конфликтов не стоит даже ради маленьких детей.

Психолог предлагает выбрать стратегию донесения информации, а если это не помогает, то "в этих отношениях делать нечего".

Ранее сообщалось, что россияне стали реже верить своим близким, коллегам, друзьям и просто окружающим людям.

Amic.ru ранее назвал семь признаков бесперспективных отношений, которые отравляют вашу жизнь.