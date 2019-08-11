Медики рассказали о позитивных и негативных моментах употребления кофе

Эксперты рассказали о позитивных и негативных последствиях ежедневного употребления кофе, пишет Медикфорум.

Кофе способен улучшить настроение, а также позитивно сказаться на работе мозга. Поэтому пить его при депрессиях даже полезно, уверены эксперты.

Кроме того, натуральный кофе без сахара способен снизить риск развития болезни Паркинсона, онкологии и диабета второго типа.

Также кофеин перед спортивными тренировками поможет улучшить результаты из-за своего бодрящего эффекта. Полезен кофе и для повышения концентрации и улучшает память.

Однако есть и негативные последствия. К таковым эксперты отнесли повышение артериального давления и уровня холестерина – особенно это касается кофе, который приготовлен при помощи френч-пресса, перколятора, поскольку напиток содержит больше кафестола, который может увеличивать уровень холестерина и негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему.

Из-за кофе также могут развиться тревожные состояния, беспокойный сон и головная боль.

Ранее медики рассказали, что частое употребление кофе ведет к негативным последствиям для здоровья человека. К примеру, кофе вызывает зависимость, схожую с никотиновой.