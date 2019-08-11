Очевидцы: мужчина утонул на городском пляже в Барнауле, решив доплыть до острова

В субботу, 10 августа, на городском пляже в Барнауле утонул человек, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что мужчина был в нетрезвом состоянии. "Он поплыл до маленького острова. Когда устал, поплыл на спине. Перед ним прошел катер. Человек скрылся под водой и не всплыл", – рассказал один из очевидцев.

"Спасателем тут работаю, нырял за ним, но не смог найти под водой, так как глубина 6,5 метров. Очень быстро ушел на дно", – рассказывает в комментариях участник сообщества, подчеркивая, что еще неизвестно, что послужило причиной инцидента – просто захлебнулся или зацепило катером.

В середине июля произошел похожий случай в Камне-на-Оби на реке Суеве. Там мужчина решил доказать своим друзьям, что переплывет от берега до берега. Однако отплыв на 80 метров резко исчез под водой.