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Очевидцы: мужчина утонул на городском пляже в Барнауле, решив доплыть до острова

, ИА "Амител"
Перед мужчиной проплыл катер, после чего он скрылся под водой и уже не всплыл
На городском пляже в Барнауле утонул мужчина / Фото: vk.com/incident22

На городском пляже в Барнауле утонул мужчина / Фото: vk.com/incident22

В субботу, 10 августа, на городском пляже в Барнауле утонул человек, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидцев. 

Отмечается, что мужчина был в нетрезвом состоянии. "Он поплыл до маленького острова. Когда устал, поплыл на спине. Перед ним прошел катер. Человек скрылся под водой и не всплыл", – рассказал один из очевидцев.

"Спасателем тут работаю, нырял за ним, но не смог найти под водой, так как глубина 6,5 метров. Очень быстро ушел на дно", – рассказывает в комментариях участник сообщества, подчеркивая, что еще неизвестно, что послужило причиной инцидента – просто захлебнулся или зацепило катером.

В середине июля произошел похожий случай в Камне-на-Оби на реке Суеве. Там мужчина решил доказать своим друзьям, что переплывет от берега до берега. Однако отплыв на 80 метров резко исчез под водой.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

11.08.2019 16:26
Рик

Уберите от туда яхт-клуб или закройте городской пляж. Катера и гидроскутеры гоняют по воде вплотную с пловцами или между ними, создавая приличную волну. Из-за катеров плавать невозможно. Вместо продажи участка Барнаулки на Булыгина лучше откройте там пляж, а то сколько еще людей погибнет на городском пляже из-за катеров.

0  2
11.08.2019 16:34
- гость -

Дождались жмурика
Может после этого уберут катера из акватории пляжа

0  2
11.08.2019 16:35
- гость -

Поймали лодочника-убийцу ???

0  2
11.08.2019 16:58
- гость -

За буйки не заплывать для кого написано? Тоже самое, что выпереться на середину дороги, и попасть под авто. Есть место отведенное для купания - купайтесь там. Остальное на свой страх и риск.

0  2
11.08.2019 17:42
- гость -

11.08.2019 16:58
- гость -
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На футбольном поле автостраду не строят, а по пляжу катерам можно гонять. Только поплыл, а тебе в лицо волна от катера. Надо пляж перенести с этого места на противоположную сторону острова(теперь полуостров),пускай катера гоняют до посинения. Уверен, что катера будут посещать пляж, если его убрать в другое место. Надо же кому-то показать как ты крут.

0  2
11.08.2019 19:56
- гость -

катера там гоняют сколько себя помню. лет 20 точно. Но, после пары посещений этого недопляжа, до сих пор считаю, что посещать такие места могут очень недалекие люди. Не вижу никакой пользы от такого отдыха.

0  2
11.08.2019 21:22
Наталья

В этом году первый раз была на городском пляже и ужаснулась безответственности администрации...как так, катера гоняют среди пловцов! Как такое вообще возможно?! Сколько человек должно погибнуть, прежде чем ситуация исправится?

0  2
11.08.2019 23:24
Анатолий

Последний раз был на этом "пляже" лет 8 назад, нет желания там купаться. Ну а вообще Обь переплывать, нужна добрая подготовка и никак не в пьяном состоянии.

0  1
12.08.2019 09:47
Док

Пьяному ни за руль, ни в воду! Кто не знает простого правила???

0  1
12.08.2019 13:07
- гость -

Неудачный пляж, мягко говоря. Всё как-то не так, включая парковку. Один раз были семьёй в этом году, больше не хочется.

0  1
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